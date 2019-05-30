ودعوا تقلبات الربيع.. البحوث الفلكية: 22 يوما ويبدأ فصل الحر رسميا

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بدء العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأضاف القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وترتفع درجة الحرارة، حتى تصبح الشمس عمودية تماما على مدار السرطان حول يوم 21 يونيو المقبل إيذاننا بلحظة بدء الصيف.

وأوضح أن تسميه مدار السرطان بهذا الاسم ترجع إلى أن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا، فإنها تدخل برج السرطان الفلكي، مشيرا إلى أنه خط وهمي يمر بمصر، ويعد واحدا من دوائر العرض الخمس الرئيسية التي تمر بالأرض عند رسمها على الخريطة، ويعرف أيضا بالمدار الشمالي لوقوعه في أقصى الشمال، حيث تظهر الشمس وهي في أوجها، وهو ما يحدث مرة واحدة كل عام عندما يحدث الانقلاب الشمسي، وعندها يصبح نصف الكرة الشمالي موجها نحو الشمس.

وأشار رئيس المعهد، إلى أنه لم يتبق حسابيا من فصل الربيع سوى 22 يوما تقريبا، وأن فصل الصيف طبقا للحسابات الفلكية للمعهد سيتفوق عن باقي فصول العام بكونه أطولها خلال العام الحالي حيث ستقترب عدد أيامه من 94 يوما.

ولفت إلى أن الارتفاع الشديد الذي تشهده مصر حاليا في درجة حرارة الطقس استبق وصول هذا الفصل الذي يتميز بالحر في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ومن بينها مصر.