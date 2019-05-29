أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

شيخ الأزهر: الحفاظ على الأسرة هدف مقدس في الإسلام

08:00 م الأربعاء 29 مايو 2019
شيخ الأزهر: الحفاظ على الأسرة هدف مقدس في الإسلام

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه لا يجب اللجوء للطلاق مع الزوجة الناشز التي لا يجدي معها الوعظ، بل يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية من العلاج وهي "الهجر في المضجع"؛ لأن الحفاظ على الأسرة هدف مقدس في الإسلام.

وأوضح الإمام الأكبر - خلال حديثه في برنامجه الرمضاني (حديث الشيخ) اليوم - أن البعض يفهم "الهجر في المضجع" على أنه ترك الزوجة والمبيت في غرفة أخرى، وهو فهم خاطئ إذ أن المقصود بالهجر في المضجع هو الهجر في الفراش، مبينًا أن الهجر في المضجع إذا سبب ضررًا بسيطًا على الزوجة، إلا أنه قد يفيد في أن تعود الزوجة إلى رشدها وتبحث عن أسباب الهجر والخلاف، ليقود ذلك إلى الصلح.

وأكد فضيلته أنه لا يجوز للزوج أن يلجأ إلى الوعظ كعلاج أول للنشوز إلا إذا ثبت فعلا نشوز الزوجة، ثم لا يجوز أن ينتقل إلى المرحلة التالية من العلاج إلا إذا تأكد له أن المرحلة الأولى لا تجدي، وذلك يكون من خلال التكرار والمحاولة باستخدام العلاج الأول أكثر من مرة.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الطلاق الزوجة الناشز برنامج حديث الشيخ
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان