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السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر

05:28 م الأربعاء 29 مايو 2019
السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – محمود مصطفى:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظين لحضور احتفالات ليلة القدر، والتي تبدأ من الجمعة المقبلة.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء.

ووجهت وزارة الأوقاف، خالص التهنئة بهذه الليلة المباركة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت الوزارة على مديري المديريات بالتواصل والتنسيق مع المحافظين بشأن إقامة الاحتفال بليلة القدر، سائلين الله أن يجعله احتفالا مباركا على مصر وأهلها والبشرية جمعاء.

السيسي احتفالات ليلة القدر المحافظين وزارة الأوقاف

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