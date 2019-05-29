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طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة المعتمرين وإجازة عيد الفطر

11:59 ص الأربعاء 29 مايو 2019
طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة المعتمرين وإجازة عيد الفطر

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ لاستقبال رحلات عودة المعتمرين القادمة من جدة والمدينة المنورة في الصالة الموسمية وكذلك مبنى الركاب 2 ومبنى الركاب 1.

وحسب مصادر، في مطار القاهرة، بدأ تكثيف الرحلات ومن المقرر أن يرتفع بدءًا من السبت المقبل عقب قضاء ليلة القدر، وأكدت سلطات المطار بالتنسيق مع كل شركات الطيران وكذلك الجهات المعاونة نجاح موسم العودة مثل موسم السفر، وحل أي مشاكل أثناء التشغيل وزيادة الأطقم العاملة خلال أيام عيد الفطر المبارك والتي تشهد كثافة في التشغيل.

وقالت المصادر إن شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، تتابع موسم بدء العودة وعقدت اجتماعات مع الجهات المعاونة بالمطار لوضع خطة التشغيل أثناء عيد الفطر المبارك، والتي تشهد كثافة في التشغيل قادمة من مختلف الدول وليس السعودية فقط؛ بسبب بدء الإجازة الصيفية ورغبة الكثير من الأسر المصرية والأشقاء العرب على قضائها في المدن المصرية، وتم الاتفاق على زيادة الأطقم العاملة من مختلف جهات المطار للقضاء على أي زحام أو تكدس وحل أي مشاكل خلال جداول التشغيل.

من جانبها أكدت مصر للطيران أن أسطول الشركة يعمل بكامل طاقته لإعادة المعتمرين من الأراضي المقدسة وكذلك الانتظام في الرحلات الدولية الأخرى، وقالت المصادر إنه بانتهاء شهر رمضان تكون نقلت الشركة حوالي 100 ألف معتمر من 3 مطارات مصرية، كما انتهت الشركة من جدول زيادة الرحلات الداخلية أيام عيد الفطر المبارك لنقل المصريين الراغبين في قضاء الإجازة داخل المدن السياحية "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم".

مطار القاهرة الدولي معتمرين عيد الفطر

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