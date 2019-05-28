بالصور.. وزارة التعليم العالي تقيم حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين

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كتبت- داليا شبل:

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين التابعة لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، حفل الإفطار الرمضاني السنوي للطلاب الوافدين، بحضور عدد من الطلاب من ٣٥ جنسية مختلفة، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية والسفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية.

وقالت الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، إن الاحتفال تأكيد لدور مصر الريادي ودعم لأواصر الصداقة مع مختلف دول العالم.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن الإدارة تحرص على تنظيم هذا الحفل السنوي من باب الترحيب والتواصل البناء مع الطلاب الوافدين الدارسين بالمؤسسات التعليمية المصرية، مما يترك انطباعا طيبا في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم.

وأكدت كمال دور الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في تذليل جميع العقبات أمام الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية والعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من خلال مواكبة عمليات التطوير المستمرة.