  • عاجل:أول تعليق من الأهلي على قرار تأجيل لقاء المقاولون

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    فرج عامر يرسل برقية تهنئة للزمالك عقب فوزه بالكونفدرالية الأفريقية

    02:29 م الإثنين 27 مايو 2019
    فرج عامر يرسل برقية تهنئة للزمالك عقب فوزه بالكونفدرالية الأفريقية

    النائب محمد فرج عامر

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة الرياضي بالتهنئة لنادي الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

    وقال عامر، فى برقية بعث بها إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وحسب بيان، إن نجوم الأبيض كانوا أبطالا طوال المباراة وأسعدوا الجماهير المصرية بأدائهم المشرف، مؤكدا أن المصريين سعدوا بفوز نادي الزمالك.

    وأشاد عامر بما وصفه بالتنظيم الرائع للمباراة وبالروح الرياضية التي سادت بين لاعبي الفريقين الزمالك وبركان.

    وأعرب عن أمله في تحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم الفوز بكأس البطولة الأفريقية، مؤكدا أن التنظيم الرائع وتحقيق الأمن خلال هذه البطولة رسالة للعالم كله بأن مصر أصبحت بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على تنظيم البطولات العربية والأفريقية والعالمية. ​

    فرج عامر مجلس النواب لجنة الصناعة نادي سموحة نادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية

    الخبر التالى:

    القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 400 عامل بالعين السخنة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان