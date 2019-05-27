فرج عامر يرسل برقية تهنئة للزمالك عقب فوزه بالكونفدرالية الأفريقية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة الرياضي بالتهنئة لنادي الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عامر، فى برقية بعث بها إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وحسب بيان، إن نجوم الأبيض كانوا أبطالا طوال المباراة وأسعدوا الجماهير المصرية بأدائهم المشرف، مؤكدا أن المصريين سعدوا بفوز نادي الزمالك.

وأشاد عامر بما وصفه بالتنظيم الرائع للمباراة وبالروح الرياضية التي سادت بين لاعبي الفريقين الزمالك وبركان.

وأعرب عن أمله في تحقيق المنتخب الوطني لكرة القدم الفوز بكأس البطولة الأفريقية، مؤكدا أن التنظيم الرائع وتحقيق الأمن خلال هذه البطولة رسالة للعالم كله بأن مصر أصبحت بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على تنظيم البطولات العربية والأفريقية والعالمية. ​