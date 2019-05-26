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    "الآثار" ترسل قائمة بجميع الفاعليات الكبرى إلى جوجل للاحتفاء بها

    11:27 م الأحد 26 مايو 2019
    "الآثار" ترسل قائمة بجميع الفاعليات الكبرى إلى جوجل للاحتفاء بها

    وزارة الآثار

    كتب-​ محمد عاطف:

    أرسل لينو كاتاروزي (Lino Cattaruzzi)، مدير محرك البحث "جوجل" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خطابًا إلى وزارة الآثار، يؤكد فيه حرصه على إبراز الحضارة والآثار المصرية والاحتفاء بها.

    وكان "جوجل" احتفى بمرور ٦٥ عامًا على اكتشاف مركب خوفو الأولى، بوضع صورة للمركب على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير بهدف معرفة العالم بتلك الذكرى وما حدث بها.

    وأشارت وزارة الآثار، فى بيان الأحد، إلى أنه صدرت توجيهات بإرسال قائمة بكافة المناسبات والفعاليات الأثرية الكبرى للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها علي صفحتها الرسمية.

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    وزارة الآثار جوجل الشرق الأوسط الآثار المصرية

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