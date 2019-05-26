"تصوير الأسئلة ومعاكسة بنات".. تقرير غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية

كتبت-ياسمين محمد:

واصل طلاب شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية بأنواعها: (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) اليوم الأحد، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، لتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:

- لجنة رقم (7) المرج الصناعية بنين بالمرج (صناعى): ورد لغرفة العمليات إشارة تليفونية تفيد بأن رئيس اللجنة يسحب أوراق الطلاب بعد نصف الوقت ويطالبهم بمغادرة اللجنة وبالتواصل مع رئيس اللجنة أنكر ذلك، وبالتحقيق تبين أن الشكوى تفيد بأن رئيس اللجنة سحب ورق إجابة طالب في مادة اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأن امتحان اللغة العربية في الفترة الثانية من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة والنصف.

- لجنة رقم (647) أحمد عرابي الإعدادية بنين بالقنطرة غرب (صناعى): صور الطالب "م.م.م" امتحان مادة التخطيط وإدارة الإنتاج ورفعه على مجموعة "واتس آب" باسم (جروب قسم عمارة) وبالتواصل مع رئيس اللجنة تحفظ على هاتف الطالب المذكور وحرر محضر بالواقعة واستدعى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقف.

- لجنة رقم (2523) أحمد عرابى الابتدائية غرب شبرا الخيمة (تجارى): صور الطالب (م. ص. ع. م) امتحان مادة سكرتارية باللغة الإنجليزية، ورفعه على مجموعة "واتس آب" باسم (الطريق إلى النجاح 2)، وبالتواصل مع رئيس اللجنة (ن. ع. أ) أفاد بأن الطالب انصرف من اللجنة في تمام الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة على الرغم من توجيه رئيس اللجنة لضبط الطالب المذكور في تمام الساعة العاشرة صباحًا وعليه جرى التواصل مع لجنة الإدارة المختصة واستبعدت رئيس اللجنة المذكور وصعدت المراقب الأول (و.س.م) بدلا منه.

- لجنة رقم (2057) المقطم الثانوية الفنية التجارية بنين بالخليفة والمقطم (تجارى): صور الطالب (م.ر.ع) امتحان مادة المحاسبة الحكومية ورفعه على مجموعة "واتس آب" باسم (شعبة قانون 2019 )، وبالتواصل مع رئيس اللجنة والمراقب الأول أفادا بأن الطالب انصرف من اللجنة وعليه جرى التواصل مع لجنة الإدارة المختصة واستبعدت رئيس اللجنة والمراقب الأول وجرى اختيار بديل لهما.

- لجنة رقم (1618) الإسراء والمعارج بشمال الإسماعيلية (إعداد مهنى): أحدث كل من الطالب (س.ع.أ)، والطالب (غ.أ.م)، والطالب (ع.خ.ع.ح) شغب باللجنة، بمعاكسة البنات وجرى تحرير محضر بالواقعة واحتجاز الطلاب الثلاث بقسم شرطة إسماعيلية ثاني ولم يؤدوا الامتحان.

- ورد لغرفة العمليات عن طريق خدمة المواطنين شكوى الطالب "ع.ع.ع" بشأن منعه من حضور الامتحانات عن طريق رئيس اللجنة والذي أبلغ الطالب بحرمانه من الامتحان على الرغم من أداء الطالب لامتحان مواد (الحاسب الآلى – التربية الدينية – اللغة العربية) وجرى التواصل تليفونيًا برئيس لجنة النظام والمراقبة والذي أفاد بأن الطالب المذكور محروم بسبب عدم تحقيق نسب الحضور وسيؤدى الامتحان في الدور الثاني 2019 طبقًا للكتاب الدورى المنظم لهذا الشأن.

وتنتهي امتحانات الدبلومات الفنية، السبت المقبل الموافق 1 يونيو 2019.​