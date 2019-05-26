براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 17 ألف وظيفة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 17 ألف و648 فرصة عمل خالية بالقطاع الخاص، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة.

وتواصلت الوزارة مع بعض الشركات والمؤسسات المتنوعة والخدمات، من مصانع ومطاعم كبرى؛ لتوفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات والمؤهلات، برواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، منها ما يتطلب خبرة، ومنها ما لم يشترط وجودها.

وينشر مصراوي بيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة لوزارة القوى العاملة: