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    الصحة تعلن خطتها لمواجهة موجة الحر.. ونصائح للمواطنين

    01:40 م الثلاثاء 21 مايو 2019
    الصحة تعلن خطتها لمواجهة موجة الحر.. ونصائح للمواطنين

    جانب من موجة الحر في الأيام الماضية

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامناً مع موجة الحر، والتغيرات المناخية.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها اتخذت كافة الإجراءات للتأكد من جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال حالات الإصابات بضربات الشمس، والتعامل الجيد معها.

    وأشارت إلى ان أعراض ضربة الشمس تظهر في صورة ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وإحمرار في الوجه مع جفاف في الجلد والتهاب في العين، وحدوث إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، ثم الشعور بدوار مع قيء وشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض، وتنفس غير طبيعي، وأن تلك الأعراض قد تظهر بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه من غير سابق إنذار، منبهاً أنه في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، فيجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حميات، مع مراعاة أن نقص العرق يعني احتياج الجسم للسوائل.

    وأضافت الوزارة أن زيادة احتمال الإصابة بضربات الشمس، قد تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الرضع، وصغار الأطفال، وكبار السن ( 65 سنة أو أكثر ) والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

    ولفتت إلى انه يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة للوقاية من الإصابة بضربات الشمس. ​

    موجة الحر وزارة الصحة والسكان ضربات الشمس
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