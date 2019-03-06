البابا تواضروس يستقبل سفير أستراليا الجديد بمصر

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير الأسترالي الجديد بالقاهرة جلين مايلز.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم، إن زيارة السفير الأسترالي للكاتدرائية تأتي بهدف التعارف مع البابا تواضروس بعد تعيينه سفيرًا لبلاده بمصر.