أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

البابا تواضروس يستقبل سفير أستراليا الجديد بمصر

05:46 م الأربعاء 06 مارس 2019
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

كتب- إسلام ضيف:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير الأسترالي الجديد بالقاهرة جلين مايلز.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم، إن زيارة السفير الأسترالي للكاتدرائية تأتي بهدف التعارف مع البابا تواضروس بعد تعيينه سفيرًا لبلاده بمصر.

البابا تواضروس سفير استراليا

الخبر التالى:

وزيرة السياحة من برلين: السوق الألمانية أكبر مصدر سياحي لمصر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان