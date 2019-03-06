شركة أبحاث: سببان وراء زيادة الطلب على العقارات في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي، مدير شركة "جيه إل إل" في مصر، إن هناك عددًا من العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الفرص الاستثمارية في سوق العقارات بمصر خلال عام 2019، من خلال تنامي حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع السكني في مصر.

وأضاف سامي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن القطاع السكني في مصر هذا العام أداؤه إيجابي، لافتا إلى أن السمة العامة خلال العام الماضي كانت التريث في شراء وحدات مباشرة من المطورين، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تأجير الوحدات السكنية بفضل زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.

وتابع، أن في 2019 سنرى المؤشرات الإيجابية تتجه نحو شراء العقارات بسبب انخفاض نسبة الدفعة الأولى عند الشراء بجانب برامج التسديد المرنة، فضلا عن تعدد الخيارات في كل من المدن الرئيسية والساحلية.

وأكد سامي، أنه عند مقارنة العاصمة المصرية بمدن عالمية مثل باريس، لندن، نيويورك، مدريد وإسطنبول، تظل القاهرة واحدة من أكثر المدن استقرارًا وجاذبية خلال هذا العام؛ بفضل أسعارها التنافسية، وانخفاض تكلفة المعيشة واستقرار المناخ السياسي.