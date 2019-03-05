وثيقة استرشادية.. تفاصيل اجتماع "الأعلى للإعلام" برئيسي تحرير "الأهلي والزمالك" 03:36 م الثلاثاء 05 مارس 2019

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد احمد

<p>كتب- مصطفى علي:<br />عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، للجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.</p> <p>وحسب بيان، اليوم، دعا إلى الاجتماع الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي والكاتب الصحفي علي بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك، وشهد الاجتماع مناقشة دور المجلتين في تنقية الأداء الإعلامي الرياضي من أي خلافات والتشاور حول أداء الإعلام الرياضي للناديين الكبيرين الأهلي والزمالك الفترة المقبلة.</p> <p>وقال المجلس، إن الاجتماع عُقد في جو ساده التفاهم، وعبر رئيسا التحرير عن التزامهما الكامل بالمعايير المهنية بما يحفظ للرياضة مكانتها لدى الجماهير والعمل على استقرار العلاقة بين مشجعى الناديين .</p> <p>وانتهى الاجتماع إلى دعوة رئيسي تحرير المجلتين إلى لقاء مع فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع ما انتهى إليه الاجتماع في وثيقة يلتزم بها الجميع ويسترشد بها الإعلام الرياضي في معالجة الأحداث الرياضية وتعبر عن السياسات التحريرية للمجلتين خاصة وأنهما يمثلان ركيزة الإعلام الرياضي للناديين الكبيرين .<br />وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه لمس روحا طيبة وفهمًا أصيلًا لوظيفة كل منهما في رئاسة تحرير مطبوعته، وأكد المجلس روح التفاهم التي سادت الاجتماع وتأكيدهما الالتزام بالمعايير الأخلاقية والإعلامية ويأمل أن يكون مجلس إدارة الناديين داعمين لروح الود والتفاهم بين القائمين على المجلتين .</p> <p> </p>)

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