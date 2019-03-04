عميد "إعلام أكتوبر" يوضح حقيقة تعيين توفيق عكاشة محاضرًا بالجامعة

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور مرعي مدكور، عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، إن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعيين الإعلامي توفيق عكاشة محاضرًا بكلية الإعلام بالجامعة أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف مدكور، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن كل ما يتعلق بهذا الأمر المتداول عار تمامًا من الصحة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت معلومات تفيد بتعيين الإعلامي توفيق عكاشة مُحاضرًا بكلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر العام الدراسي المقبل.​