الإسكان: 1.7 مليون م3 يوميًا إجمالي طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2020

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه من المقرر أن يبلغ إجمالي طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2020، 1.7 مليون م3/يوم أي بنسبة 6.6% من إجمالي مياه الشرب.

وأضاف الجزار - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الاثنين - أنه يجري تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 626 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد والبحر الأحمر)، ومن المقرر تنفيذ 16 محطة أخرى بالخطة العاجلة بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم بمحافظات (مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء وكفر الشيخ)، فضلا عن 58 محطة قائمة بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح والإسماعيلية).

وأوضح أنه تم وضع خطة من قِبَلِ الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياه، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، إمكانية الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، بالإضافة إلى تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات.​