خلال ساعات.. مطار القاهرة يبدأ سفر المعتمرين الفلسطينين للأراضي المقدسة

كتب- طه عبيد:

يبدأ مطار القاهرة الدولي استقبال المعتمرين الفلسطينين، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء سفرهم إلى الأراضي المقدسة لآداء مناسك العمرة، وأعلنت قيادات الصالة الموسمية بالمطار حالة الطوارئ بالتزامن مع بدء استقبال الوفود التي من المتوقع أن تصل خلال الساعات القليلة القادمة.

ووقعت شركة مصر للطيران منذ أيام، بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني، تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين، يأتي هذا التعاون بعد توقف دام لما يقرب من ٦ سنوات، حرصت الشركة على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى.

يبدأ تسيير الرحلات الخاصة اعتبارًا من ٤ مارس الجاري وحتى ٥ يونيو المقبل، بواقع ٤ رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص ٣٣٠-٢٠٠، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وافقت السلطات المصرية على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لأداء مناسك العمرة، تصل أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين، إلى مطار القاهرة خلال ساعات، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران، وستقلع أولى هذه الرحلات قبل منتصف ليل الاثنين.​