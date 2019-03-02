أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

عبدالعال يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

05:13 م السبت 02 مارس 2019
عبدالعال يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

يتوجه مساء اليوم السبت، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني العربي على رأس وفد برلماني إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر رقم 29 للاتحاد الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019.

ويأتي هذا الاجتماع تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، حيث من المقرر أن يلقي الدكتور علي عبدالعال ورؤساء البرلمانات والوفود كلمات حول هذا الموضوع. وسوف يسبق المؤتمر اجتماع تشاوري لرؤساء البرلمانات العربية مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال للتنسيق المسبق بشأن موضوعات وفعاليات المؤتمر.
ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد في نهاية أعمال المؤتمر إلى السيد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني.

علي عبدالعال مجلس النواب الاتحاد البرلماني العربي الأردن فلسطين

الخبر التالى:

منها مدينة رشيد الجديدة.. "السيسي" يتابع الموقف التنفيذي لمحاور عمل وزارة الإسكان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان