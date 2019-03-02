14 لجنة نقابية بالفيوم تؤيد تعديلات الدستور وتساند السيسي

كتب- محمد نصار:

أعلنت عدد من اللجان النقابية بمحافظة الفيوم تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، والتي تم طرحها من قبل خمس أعضاء مجلس النواب، وأخذ الموافقة الأولية عليها من قبل أعضاء اللجنة العامة للبرلمان.

وأيدت اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بالفيوم، تعديل عدد من مواد الدستور إلى جانب تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، والتي تضم 10 لجان نقابية تشمل (عمال الزراعة بالفيوم - عمال الزراعة بمركز الفيوم - عمال الزراعة بمركز إبشواي - عمال الزراعة بمركز سنورس - عمال الزراعة بمركز طامية - عمال الزراعة بمركز يوسف الصديق - العاملين بالطب البيطري - العاملين بالمساحة - العاملين بالري - العاملين بمديرية الزراعة) تأييدها الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة.

كما أيدت اللجنة النقابية للعاملين بالبناء والأخشاب بالفيوم، بشكل كامل للتعديلات الدستورية المقترحة، آملين للقيادة السياسية التوفيق والسداد.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالفيوم، تعديلات الدستور لتحقيق مزيد من الاستقرار في جميع المجالات.

وأعلنت اللجنة النقابية بمديرية أوقاف الفيوم، تأييدها ودعمها للتعديلات الدستورية، وتأييدها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي.