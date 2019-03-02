وزير القوى العاملة: صرف 71 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن التعويض للورثة، ورواتب تقاعد لورثة مرحومين، بقيمة إجمالية بلغت 2840 ديناراً أردنياً أي ما يوازى 71 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة - في تصريح اليوم السبت/ - إن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أن المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل شكوى من كل من "علاء" و "بركات. م. م" ضد الكفيل "أحمد .ع .س"، وحصلا علي جوازات سفرهما، فضلا عن حصول العامل "شريف.أ" ع جواز سفره من كفيله "معن. ف. أ".

كما تم حل شكوى المواطن المصري "عرفات.س.أ". ضد ناد أردني بحصوله على نصف راتبه وقدره ١٥٠ ديناراً بما يعادل ٣٧٥٠ جنيها، وشكوى "محمد.ع. م" ضد الكفيل "كمال. أ. خ"، وحصل على ٣٠٠ دينار، راتبه بما يعادل ٧٥٠٠ جنيه، فضلا عن حصول العامل "عصام.ع" على مستحقاته البالغة 1800 دينار، بما يعادل 45 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتم إنهاء معاملة دفعة التعويض الواحدة لورثة المرحوم "عشم. ع .ص. ي" بمبلغ 590 دينارا بما يعادل ١٥ ألف جنيه مصري، وصرف راتب تقاعد لورثة المرحومين "محمد .ع .م" و"شاكر. ع .ن. ج" من تاريخ الوفاة مع صرف مصاريف الجنازة.​