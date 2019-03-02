"من عائلة الأحناش".. قصة ثعبان المجموعة 103 بالرحاب

كتب- محمد نصار:



أعلنت صفحة "أخبار سكان مدينة الرحاب" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" العثور على ثعبان، ظهر أمس الجمعة، وذلك خلف العمارة رقم 8 مجموعة 103.

وناشد سكان الرحاب، جهاز المدينة، للقيام بحملة رش حول العمارات خصوصًا الحدائق، للتأكد من عدم وجود بيض أو ثعابين أخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح وتحديدًا الأطفال.



وقال الدكتور إيهاب فكري، رئيس الحي الثاني، إن هذا الثعبان الذي وجد وقتل من الثعابين الأليفة غير السامة والتي يقتنيها البعض ومن الممكن تربيتها في المنزل.

وأضاف فكري، حسبما نشرت الصفحة، أن هذا الثعبان من عائلة تسمى الأحناش، والتي تضم 1938 نوعًا، لافتًا إلى أن النوع الذي تم العثور عليه يسمى "ثعبان العشب الأخضر" ويعيش في الغابات والأماكن ذات الزراعات الكثيفه بأي مكان بالعالم ويتكيف على أي جو وأي درجة حرارة ويأكل أوراق الأشجار والأعشاب ويسمي بالإنجليزيّة "Rough Green Snake".

وتابع رئيس الحي الثاني: "ولهذا الثّعبان حراشف خشنة، ويتغذى على الحشرات، والقواقع وأوراق الأشجار، وألوانه مُتناسبة مع البيئة التي يعيش فيها، ويميل ظهره إلى درجات اللون الأخضر طبقًا للون البيئة، وبطنه مُصفرّ اللون، وهو غير سام ويقوم محبي الثعابين بتربيته بالمنازل، كما أنه من المؤكد إلقائه بالحديقة من أحد الملاك ومنزوع الأسنان".

وأكدت الصفحة، أن المهندس خالد مصطفى، رئيس جهاز الرحاب، كلف شركة عالم الزواحف لعمل المكافحة اللازمة بالمدينة.