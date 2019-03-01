​وحدات المظلات تستضيف عددًا من أبناء المصريين المقيمين بفرنسا

كتب- أسامة عبدالكريم:

استضافت وحدات المظلات بالقوات المسلحة، عددًا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين في فرنسا.

وبدأت الزيارة بكلمة قائد وحدات المظلات، نقل خلالها تحية الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مصر بالخارج، فضلًا عن تقديم التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لشعب مصر.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها باستضافة وحدات المظلات للوفد الشبابي، مؤكدةً اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج باعتبارهم ركيزة الدولة في التنمية لزيادة الوعي بشأن ما تشهده مصر من تحديات، وكذلك معرفة حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير منظومة تواصل بين مصر وأبنائها من الشباب في الخارج لتوضيح دور مصر الريادي في المنطقة والتأكيد على تلاحم المصريين فيما بينهم.

وقدم قائد قوات الدفاع الشعبي، محاضرةً عن الأعمال القتالية البطولية التي قام بها رجال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، كما تناول بطولات رجال القوات المسلحة من الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة وطننا الغالي، مشيرًا إلى دور الجاليات المصرية بالخارج في تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال معرفتهم بالدور العظيم للقوات المسلحة وكافة أجهزة الدولة في أعمال التنمية الشاملة.

ومن جانبه، وجه الوفد الشبابي الشكر لوزارتي الدفاع والهجرة على تنظيم تلك الدورة، مؤكدين أن ما شاهدوه أكمل في أذهانهم الرؤى والصور الحقيقية عن المعركة التي تخوضها مصر على كل الجبهات، وأن ما يتم تداوله عن مصر في بعض وسائل الإعلام المغرضة لا أساس له من الصحة.

كما شهد الملتقى تكريمًا لأبناء وأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن.