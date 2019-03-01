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    لمواطني الجيزة و6 محافظات.. اعرف أماكن فحص "100 مليون صحة"

    03:28 م الجمعة 01 مارس 2019
    لمواطني الجيزة و6 محافظات.. اعرف أماكن فحص "100 مليون صحة"

    ارشيفية

    كتب - أحمد جمعة:
    أطلقت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، في 7 محافظات.

    جاء ذلك، بعدما انتهت المرحلتين السابقتين من المبادرة في 20 محافظة، جرى خلالهما فحص 30 مليونا و852 ألف مواطن، بموجب 13 مليونا و100 ألف بالمرحلة الأولى، و17 مليونا و750 ألفا بالثانية.

    وانطلقت المرحلة الثالثة في محافظات: "الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادي الجديد، وقنا، والمنيا".

    وقالت هالة زايد وزيرة الصحة إن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 23 مليونا و39 ألف مواطن، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية بانتهاء مرحلتها الثالثة والأخيرة، إلى أكثر من 45 مليون مواطن، وهو العدد الإجمالي الذي كانت تستهدفه منذ إطلاقها.

    وخصصت وزارة الصحة موقعا إلكترونياً وخطا ساخنا رقم (15335)، للتعريف بالحملة ومعرفة أماكن إجراء المسح بالنسبة للمواطنين في المحافظات.

    اعرف أقرب مكان لفحص فيروس "سي" في المحافظات الـ"7" (اضغط هنا )

    حملة 100 مليون صحة السيسي فيروس سي وزارة الصحة الغربية

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