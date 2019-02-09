"حماة وطن".. فيلم تسجيلي يرصد تضحيات الشرطة باحتفالية نادي الصيد

كتب- محمد نصار:

تصوير - هاني رجب:

بدأت قبل قليل، احتفالية نادي الصيد لتكريم أسر شهداء الشرطة المصرية، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأسر الشهداء.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري وعرض فيلم "حماة وطن" والذي يرصد تضحيات رجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.

يحضر الاحتفالية: محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، والإعلامي خيري رمضان، والفنانة سميحة أيوب، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة السابق، واللواء محمد همام محافظ أسيوط السابق، والفنانة نهال عنبر.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم عددًا من أسر الشهداء؛ تقديرًا لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم في سبيل تأدية واجبهم المهني دفاعًا عن الدولة وأمن المواطنين.