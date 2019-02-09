بدء احتفالية مجلس كنائس مصر بحضور البابا تواضروس

اجتماع تحضيري قبل بدء حملة "التقزم والأنيميا" على طلاب الابتدائية

كتب-إسلام ضيف:

بدأت قبل قليل، احتفالية العيد السادس لمجلس كنائس مصر، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويشارك في الاحتفالية القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والمطران منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية.

بدأت الاحتفالية بقرأة صلاة من أجل الوحدة، قرأها الأب بولس جرس أمين مجلس كنائس مصر في دورته الجديدة.

ويشهد الاحتفال بالعيد السادس لتأسيس المجلس، نقل رئاسة المجلس من الكنيسة الإنجيلية إلى الكاثوليكية.