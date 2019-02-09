  • عاجل:الأرصاد تعلن طقس الأحد: كاترين (1).. وأمطار على القاهرة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاتحاد الأفريقي الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    بدء احتفالية مجلس كنائس مصر بحضور البابا تواضروس

    06:57 م السبت 09 فبراير 2019
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    كتب-إسلام ضيف:
    بدأت قبل قليل، احتفالية العيد السادس لمجلس كنائس مصر، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

    ويشارك في الاحتفالية القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والمطران منير حنا أنيس، رئيس الكنيسة الأسقفية.

    بدأت الاحتفالية بقرأة صلاة من أجل الوحدة، قرأها الأب بولس جرس أمين مجلس كنائس مصر في دورته الجديدة.

    ويشهد الاحتفال بالعيد السادس لتأسيس المجلس، نقل رئاسة المجلس من الكنيسة الإنجيلية إلى الكاثوليكية.

    البابا تواضروس مجلس كنائس مصر

    الخبر التالى:

    اجتماع تحضيري قبل بدء حملة "التقزم والأنيميا" على طلاب الابتدائية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان