رئيس "السكك الحديدية" يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطات

كتب- أحمد نجيب:

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية،الشركة الوطنية للمقاولات القائمة بتنفيذ أعمال تطوير وتجديد محطات دمنهور، الإسكندرية ، بورسعيد والمحلة الكبرى، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتحسين التي تتم بالمحطات طبقا للبرامج الزمنية المحددة.

وأوضح رسلان - خلال اجتماعه اليوم السبت مع الشركات المنفذة لأعمال التطوير - أن التكلفة الإجمالية لتطوير 47 محطة من محطات السكك مليارا و 136 مليون جنيه، تم الانتهاء من 41 محطة ،وجاري العمل في باق المحطات، بالإضافة إلى تحسين وصيانة 133 محطة بتكلفة إجمالية 621 مليون جنيه، تم الانتهاء من 84 محطة ، وجارى العمل في 49 محطة بنسبة تنفيذ بلغت 75% .

وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة، التي تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات، بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وشدد رئيس الهيئة - خلال الاجتماع - على سرعة إزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الأعمال بالتنسيق مع المحليات، والتأكيد على مطابقة الأرصفة لأصول السلامة بالبنية الأساسية وذلك لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين. ​