نشوى مصطفى لـ"مصراوي": "حياة كريمة" دعوة للخير

كتب- أحمد مسعد:

قالت الفنانة نشوي مصطفى، إن حضورها فعاليات مؤتمر "عينك في عنينا"، التابع لمبادرة "حياة كريمة"، يعني لها الكثير، لأنها مبادرة تدعو إلى عمل الخير.

وأضافت مصطفى، في تصريح لـ"مصراوي"، أن "ما يميز المبادرة أنها نابعة من رغبة الدولة، ويدعمها جميع الأطياف من فنانين ومسؤولين، حتى تصل إلى كل مصري يحتاج يد العون".

يشار إلى أن حملة "عنيك في عنينا" جزء من مبادرة "حياة كريمة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين غير القادرين.