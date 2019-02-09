  • عاجل:شكوى رئيس الزمالك واتحاد الكرة ومقاطعة البطولة العربية.. 8 قرارات نارية للأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاتحاد الأفريقي الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    نشوى مصطفى لـ"مصراوي": "حياة كريمة" دعوة للخير

    03:06 م السبت 09 فبراير 2019
    نشوى مصطفى لـ"مصراوي": "حياة كريمة" دعوة للخير

    نشوى مصطفى

    كتب- أحمد مسعد:

    قالت الفنانة نشوي مصطفى، إن حضورها فعاليات مؤتمر "عينك في عنينا"، التابع لمبادرة "حياة كريمة"، يعني لها الكثير، لأنها مبادرة تدعو إلى عمل الخير.

    وأضافت مصطفى، في تصريح لـ"مصراوي"، أن "ما يميز المبادرة أنها نابعة من رغبة الدولة، ويدعمها جميع الأطياف من فنانين ومسؤولين، حتى تصل إلى كل مصري يحتاج يد العون".

    يشار إلى أن حملة "عنيك في عنينا" جزء من مبادرة "حياة كريمة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين غير القادرين.

    نشوى مصطفى مبادرة حياة كريمة مؤتمر عينك في عنينا

    الخبر التالى:

    "الصقر" لـ"مصراوي": شرف لي أن أكون سفير حملة "عنيك في عنينا"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان