رئيس جامعة الأزهر: نسعى للدخول في الثورة التكنولوجية الحديثة للعلم والتنافس على تقنياته

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر سعي الجامعة للدخول في الثورة التكنولوجية الحديثة للعلم والتنافس على تقنياته، واستباق تحدياته، ووضع الحلول الناجحة لها.

وقال رئيس جامعة الأزهر - في بيان اليوم السبت - "إن الجامعة تعكف على دراسة إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب لأول مرة، موضحا أنه يتم حاليا وضع التصور النهائي للمقررات وضمان خروج الكلية للنور بما يضمن تأهيل خريجيها بالشكل الأمثل وبما يتلاءم مع الرؤية الحديثة للتعليم".

وأضاف أنه فور الانتهاء من كافة الجوانب المتعلقة بالكلية الجديدة، سيتم عرض الأمر على مجلس الجامعة، منوها بأن الجامعة تتجه نحو الاستثمار في تفعيل تقنيات الثورة التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصـطناعي لتحقيق أهـدافها التنموية الطموحة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل أهم مخرجات الثورة التكنولوجية لتعدد اسـتخداماته فـي المجالات الاقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والصناعية، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستشهد خلال السنوات الخمس القادمة تركيزا ينصب على استخدام البنية الأساسية "الذكية" إلى حد كبير في الحياة اليومية.

وشدد على أهمية إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، لتكون رافدا وداعما لتوجه الدولة وجامعة الأزهر لتعزيز تفعيـل تطبيقـات الـذكاء الاصـطناعي على كافـة المستويات، مبينا أن الجامعة تعمل طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمساهمة في أن تكون رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي وإخراج أجيال ذات مهارات تقنية عالية وشخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة.

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب "إن الكلية ستتبنى أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء في الجامعة وتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين علميا وعمليا في مجال تخصصهم".

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الكلية، هو إخراج جيل جديد من الطلاب قادر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وبناء وتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي بالجامعة، والتحول من النمطية إلى التنوع في خلق سوق جديدة واعدة ذات قيمة اقتصادية عالية.​