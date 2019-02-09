وزيرة البيئة تشارك في إقامة أول معرض بيئي متنقل

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، في فعاليات أول معرض بيئي متنقل بمركز الوعي البيئي بالمعصرة، الذي تنظمه الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية (عين البيئة) بالتعاون مع وحدة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة وبمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني، ويستمر ليومين، ويعد أول معرض بيئي يطوف أحياء العاصمة والمحافظات بواقع حي كل شهر.

وأكدت رئيسة وحدة التنمية المستدامة المهندسة سماح صالح أن المعرض يهدف إلى التعريف بأهداف الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030 وبشكل خاص "رؤية مصر 2030" وكيفية تحقيقها، والتعريف بتوصيات مؤتمر التنوع البيولوجي وكيفية العمل على تنفيذها وتحقيقها، ومشكلة التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها.

وأضافت المهندسة سماح صالح أن هذا المعرض يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على مواجهة المشكلات البيئية وإيجاد الحلول العملية والتكيف معها، كما يهدف إلى تدريب الشباب ومساعدتهم على إنشاء وإدارة المشروعات البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وكذلك نشر أساليب مستحدثة ومبتكرة للتعامل مع المخلفات ونشر الرقعة الخضراء وفكرة زراعة الأسطح بمنتجات مدرة للربح للحد من تلوث الهواء.

ومن المقرر أن يشهد المعرض تنفيذ عدة أنشطة؛ منها: إقامة معرض للمنتجات البيئية ومنتجات إعادة التدوير ومنتجات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الحيوي والمنتجات الزراعية ومستلزماتها وغيرها من المنتجات ذات الصلة، وأيضا تنفيذ ورش عمل تدريبية نظرية وعملية للشباب حول كافة الأنشطة البيئية من أجل تشجيع الاستثمار الأخضر وفتح فرص لنمو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت صالح أن المعرض يتضمن إقامة فعاليات لتثقيف الطفل بيئياً وتحفيزه على حماية البيئة، وإقامة ندوات تعريفية وتوعوية بالأنشطة البيئية المختلفة.

وسيتم خلال المعرض تسليط الضوء على العديد من النماذج البيئية التطبيقية المختلفة؛ منها: نماذج تطبيقات الطاقة الشمسية والبيوجاز والزراعة بدون تربة باستخدام المحاليل المغذية (الهيدروبونيك) والزراعة بدون تربة باستخدام الأسماك (الكوابونيك) وأيضا نماذج لتطبيقات زراعة الأسطح وإعادة استخدام المخلفات الصلبة ونماذج للسماد العضوي ومنتجات من إعادة التدوير وغيرها من النماذج البيئية التطبيقية التي من شأنها تسهيل وصول المعلومة والمساعدة في تطبيقها.