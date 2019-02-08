"فرص للأمطار وشبورة".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الثلاثة أيام المُقبلة.

وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة إن درجات حرارة ستظل في معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، متوقعًا أن تكون درجة حرارة طقس غدًا السبت 19 درجة عظمى و11 درجة صغرى، وأن فرص سقوط الأمطار مرتفعة على السواحل الشمالية وعدد من مناطق الوجه البحري، وحلايب وشلاتين.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار يوم الأحد على سواحل شمالية، ومناطق من الوجه البحري، محذرًا أنها قد تمتد إلى محافظة القاهرة.

وأشار شاهين إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر تَقل معها الرؤية، مُحذرًا من القيادة بهدوء على الطرق. كذلك توقع مدير مركز التنبؤات وجود نشاطًا للرياح على جنوب سيناء وخليج السويس ومنطقة البحر الأحمر فقط، يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ونصح مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم سواء في الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل، خاصة مع انتهاء إجازة نصف العام، وخروج الطلاب إلى المدراس والجامعات.