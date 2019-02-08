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    لماذا وصلت الحرارة لـ 31 درجة؟ الأرصاد تجيب- فيديو

    06:15 ص الجمعة 08 فبراير 2019
    لماذا وصلت الحرارة لـ 31 درجة؟ الأرصاد تجيب- فيديو

    أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موقع مصر الجغرافي هو المتحكم في الطقس والمناخ.

    وأوضح، في حواره لمصراوي، أن الهواء في جنوب مصر ساخن وفي الشمال بارد، ويتحدد الطقس السائد في مصر بحسب الكتلة الهوائية التي تتغلب على الأخرى.

    وفسر عطا، ارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء الماضي إلى 31 درجة في القاهرة، بأنه امتداد لرياح موسمية بكتل الهواء الساخنة من جنوب البلاد، مؤكدًا أن ذلك ليس من الطبيعي في هذا الوقت من العام لأن درجة الحرارة وصلت في شمال الصعيد 33 وجنوب الصعيد وصلت إلى 37.

    وأضاف أن درجة الحرارة انخفضت إلى المعدل الطبيعي وهو 20 درجة في القاهرة بسبب إزاحة الكتلة الهوائية الساخنة إلى الأسفل وحلت مكانها الكتلة الهوائية الباردة.

    درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية إبراهيم عطا الله طقس حار

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