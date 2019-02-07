استقرار مؤقت.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العاصمة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة.

وأوضح شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، أن حالة الجو تشهد استقرارًا مؤقتًا، مع غياب فرص سقوط الأمطار على القاهرة.

وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار تقل على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أوضح محمود شاهين، أنه لا يوجد نشاط للرياح على مناطق الوجه البحري والقاهرة، بينما تنشط على المناطق الغربية من البلاد.