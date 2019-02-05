عميد هندسة القاهرة عقب تكريم فريق UDC: "لسنا أقل من أي كلية عالمية"

كتب-إسلام ضيف:

كرّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء فريق udc المكوّن من طلاب بقسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعدد من الأساتذة المشرفين على الفريق.

وحصل الفريق على المركز الأول في المرحلة الأولى لتصميم الطائرات بدون طيار، التي أقيمت شهر أكتوبر الماضي، تحت إشراف المعهد الأمريكي لعلوم الطيران والفضاء.

وقال محافظ الجيزة للطلاب أثناء التكريم: "نستمد منكم الأمل والعزيمة"، مؤكدًا أن مصر "ليست أقل من الدول المتقدمة، ودورنا أن نضعها في مرتبة أفضل".

وثمّن الدكتور محمد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة تكريم المحافظة للطلاب.

وقال تاج الدين في كلمة له: "التكريم يؤكد عمق فكر المحافظ وبُعد نظر المحافظة والقيادة السياسية، وهذا كله في إطار تخصيص عام ٢٠١٩ ليكون عام التعليم، وهذا يعبر عن نية صادقة لتطوير التعليم".

وأضاف عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة: "لسنا أقل من أي مدرسة أو كلية عالمية، كلنا أيادينا في أيدي بعضنا البعض".

وأشار تاج الدين إلى أن طلاب الأقسام الأخرى يتقدمون بمشاريع ومسابقات مختلفة، مختتمًا: "نتمنى أن نكون عند حسن ظن الدولة المصرية ونكون بنرد الجميل لها".