"النقل": تصاريح السفر "الذكية" لمرضى الأورام السرطانية مجانا بداية من اليوم

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت وزارة النقل، استخراج تصاريح سفر مرضى الأورام السرطانية والمرافق المميكنة "كارت ذكي" مجانًا بدلًا من الكارت اليدوي، اعتبارًا من اليوم الاثنين، مع استمرار مجانيتها، في هيئة السكك الحديدية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه يتم استخراج تصاريح سفر لمرضى الأورام السرطانية حتى الدرجة الثانية المكيفة من محل إقامتهم إلى مركز العلاج وبالعكس صالح للسفر به خلال العام الميلادي المنصرف فيه من أول يناير الماضي إلى آخر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أنه يسمح للمريض باصطحاب مرافق له بذات الدرجة من القطار إذا كانت حالة المريض تستدعي وجود مرافق له، موضحة أنه يتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر بالمحطات على القطارات المكيفة قبل السفر بـ15 يومًا كاملة بموجب تصريح السفر المستخرج للمريض والمرافق إن وجد.

وأضافت الوزارة، أن التصاريح تصرف من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات قطاع المسافات الطويلة في مجمع السكك الحديدية بالدور الرابع، ولاستخراج هذا التصريح تقدم المستندات التالية:

1ـ تقرير مرضي من مركز العلاج معتمد موجه للهيئة.

2ـ صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة للمريض.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4ـ عدد 2 صورة شخصية 4×6 للمريض. ​