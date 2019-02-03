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السياحة الدينية: عمل السمسار في "الحج والعمرة" جريمة تستوجب قانون

06:22 م الأحد 03 فبراير 2019
السياحة الدينية: عمل السمسار في "الحج والعمرة" جريمة تستوجب قانون

حجاج مصريون

كتب يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن عمل السماسرة في مجال الحج أو العمرة جريمة تستوجب إصدار نص قانوني لها خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التي تعهدت بإصدارها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أوالمواطن، مؤكدًا أن الغرفة تبذل جهدًا كبيرًا لمواجهة هذه الظاهرة بدء من توعية المواطنين بخطورة التعامل مع الوسطاء وتسهيل إجراءات الحج وتقديم الأوراق.

وأعرب عن آسفه للجوء البعض إلى السمسار والذي لم يعد قاصرا على البسطاء أو عامة الشعب إنما امتدت لمستويات ثقافية واجتماعية متميزة رغم وجود الشركات وفروعها بكل مكان.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية، أن الغرفة بالتنسيق التام مع وزارة السياحة ستستمر في جهودها لمواجهة هذه الظاهرة حرصا على حقوق المواطنين.

الحج الحج 2019 السياحة الدينية غرفة شركات السياحة رانيا المشاط وزارة السياحة

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