وزير الشباب لمصراوي: إسناد افتتاح "أمم أفريقيا" لشركة خاصة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ذوي القدرات الخاصة سيكون لهم دور في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر يونيو المقبل ولمدة شهر.

وأضاف صبحي في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه سيتم إسناد حفل الافتتاح لإحدى الشركات الخاصة، مشيراً إلى أن الحفل يحضره العديد من الشخصيات العامة، وسيليق باسم مصر.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى أنه سيتم إذاعة مباريات الأمم الأفريقية بتقنية الديجيتال، متابعا: "نتمنى أن يتم نقل مباريات الدوري بنفس التنقية".