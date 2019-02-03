"أخت روحي".. المجموعة القصصية السابعة لعمار علي حسن في معرض الكتاب

القاهرة – مصراوي:

صدرت عن الدار المصرية اللبنانية المجموعة القصصية "أخت روحي" للكاتب عمار علي حسن، في أكثر من مائة وخمسين صفحة من القطع المتوسط.

تمزج المجموعة بين الواقع البائس والخيال الجامح، لتصنع عالما يتحرك فيه مقهورون وخائفون، وأيضا حالمون ومغامرون يكافحون من أجل حياة تليق بالبشر، وتعزز المسار الذي مضت فيه روايات وقصص الكاتب في السنوات الأخيرة وهو "الواقعية السحرية" أو "الواقعية الروحانية" كما يسميها البعض.

تضم المجموعة أربع عشرة قصة تدور أحداثها في مكانين، الريف والمدينة، متراوحة بين قصص مكثفة، تتهادى في مشهد أو موقف أو حالة أو لحظة، وأخرى مطولة تضغط في سطورها ما يمكن إن طال أن يشكل رواية كاملة.

وجاءت عناوين القصص على النحو التالي: "الجميزة" و"أخت روحي" و"مواء البنات" و"صورتها في الماء" و"إشارات النهاية" و"مقهى علاء الدين" و"سباق خاسر" و"مكان آخر" و"جمرة تخرج من الماء" و"ليل وجوع" و"ضحكنا في جنازته" و"شيء في البحر" و"موظف عام" و"الممنوع".

من أجواء القصة التي اتخذتها المجموعة عنوانا لها: "ماتت أختي وداد، وجدوا جثتها متعفنة في شقتنا القديمة البسيطة، التي لا تزورها الشمس، ويلثم الهواء نوافذها الضيقة من بعيد، ثم يهرب، كما هرب الناس من حول الجثة، واضعين أكفهم على أنوفهم. أنا لم أهرب، ولم أضع يدي على أنفي، بل اقتربت منها، وملت عليها في هدوء، وسحبت شهيقًا طويلًا، وشممت أطيب رائحة. رأيتها، وهي ساكنة في سلام، ترفع يديها، مرفرفة كيمامة شبعى، تهدل في فرح، محلقة بعيدًا في جوف سماء صافية".

يشار إلى أن "أخت روحي" هي المجموعة القصصية السابعة لعمار علي حسن، إلى جانب عشر روايات، وثلاثة كتب في النقد الأدبي، وعشرين كتابا في الاجتماع السياسي والتصوف، وسيرة ذاتية سردية، وتعد حول رواياته وقصصه أربع عشرة أطروحة جامعية داخل مصر وخارجها.