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    رئيس الوزراء يتفقد متحف الفن الإسلامي

    09:38 ص الأحد 03 فبراير 2019
    رئيس الوزراء يتفقد متحف الفن الإسلامي

    الدكتور مصطفي مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، متحف الفن الإسلامي بباب الخلق ورافقه السلطان محمد القاسم حاكم الشارقة والدكتورة ايناس عبد الدايم وذلك عقب تطويره.

    يعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي فني في العالم، حيث يضم حوالي 100 ألف تحفة أثرية -من الفنون الإسلامية المتنوعة- من الصين والهند وإيران مرورًا بفنون الأندلس والشام و الجزيرة العربية ومصر.

    كما يعتبر هذا المتحف هو أكبر معهد تعليمي في العالم مختص بالفن الإسلامي بصفة عامة، حيث يحوي بين جنباته الكثير من المقتنيات التي تتنوع في موادها ما بين العاج والأحجار والزجاج والأخشاب والمعان.

    مصطفي مدبولي متحف الفن الإسلامي محمد القاسم ايناس عبد الدايم

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