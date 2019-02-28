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    وزير الطيران يطالب بمراجعة الإجراءات الأمنية بمطار مرسى علم

    08:18 م الخميس 28 فبراير 2019
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    كتب - طه عبيد:

    طالب الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، بضرورة مراجعة جميع الإجراءات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة والأسوار الخارجية، وأبراج الحراسة بمطار مرسى علم الدولي، في ظل ارتفاع الحركة السياحية بمدينة مرسى علم.

    وأضاف المصري، خلال جولة تفقدية بالمطار في إطار الجولات التي يقوم بها من أجل متابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية، أن مطار مرسى علم أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمصر.

    ووجه المصري، بضرورة زيادة سعة المطار، وسعة الترمك من خلال إنشاء ممر إضافي بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات السفر والوصول.

    وأشار المصري، إلى أن مطار مرسى علم هو أول مطار مصري يعمل بنظام الـBOT، وهو يساهم في دعم حركة السياحة المتزايدة بمنطقة البحر الأحمر.

    مطار مرسى علم وزير الطيران يونس المصري الإجراءات الأمنية

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