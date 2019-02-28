"محلية النواب" تتفقد أعمال صيانة وتطوير محور "صفط اللبن - الجامعة"

كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقد وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أعمال الصيانة والتطوير بمحور "صفط اللبن - الجامعة" وتنفيذ رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية.

وتابع الوفد خلال زيارته اليوم الخميس، توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن أهمية تنفيذ رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري، وتأهيل منزل ومطلع شارع عبد الرحمن هريدي (المصرف سابقاً)، فضلا عن أعمال الصيانة والحماية لمحور "صفط اللبن - الجامعة ".

وقال النائب أحمد السجيني، إن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة على الطبيعة فيما يخص دعم وصيانة وتطوير محور "صفط اللبن" بعد تكرار الحوادث الخاصة به، وتوصية اللجنة بشأن رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري والذي سيساهم في تقليل الكثافة على الطريق الدائري.

وأضاف أن العمل يسير بشكل جيد في محور "صفط اللبن" وتم تركيب المصدات الصوتية "عيون القط"، وتركيب المصدات الخرسانية التي كان يسبب عدم وجودها وقوع الحوادث.

وتابع السجيني قائلا "الزيارة أسفرت عن أن قطاع الجيزة بالكامل على يمين ويسار الطريق الدائري يحتاج لاستكمال التطوير والصيانة، وتم الاتفاق على عقد جلسة لدراسة هذا الأمر بحضور كل القيادات المسئولة على جميع المستويات، وأنه بعد التنفيذ سيقل الضغط على الطريق الدائري".