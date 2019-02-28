وكيل "نقل النواب" يوضح لمصراوي تحركات اللجنة بشأن حادث محطة مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تجتمع عقب الانتهاء من زياراتها الميدانية اليوم لمحطة مصر؛ للوقوف على أبعاد الحادث على أرض الواقع، ودراسة ما إذا كانت سنستدعي وزير الكهرباء محمد شاكر، للوقوف غلى خطة تطوير السكة الحديد، أم تأجيلها لحين تعيين وزير جديد.

وأوضح وكيل لجنة النقل، لمصراوي، الخميس، أن اللجنة تتواصل مع الجهات المعنية كذلك لمعرفة ما إذا كان سيتم تعيين وزير نقل قريبا أم لا، موضحا أن حال تعيين وزير نقل جديد بالقريب العاجل سيتم تأجيل اجتماع اللجنة لحين حلفه اليمين، واستدعائه.

وأشار قرقر، إلى أن الحادث مفجع لجميع المصريين سواء، مؤكدا أنه لن يمر دون عقاب المسئولين عنه، مشيدا كذلك بالتحرك الحكومي الذي أعقب الحادث من زيارات ميدانية للوزراء واستقالة وزير النقل وعدد من القيادات.