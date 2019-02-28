طوارئ بمطار القاهرة بسبب عطل فني بطائرة خدمات البترول

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ؛ بسبب عطل فني لطائرة شركة خدمات البترول القادمة من الغردقة، ما استدعى اتخاذ إجراءات مشددة قبل هبوطها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن قائد رحلة طائرة خدمات البترول رقم 160 القادمة من الغردقة وعلى متنها 48 راكبا ألمانيًا بالإضافة إلى طاقم الضيافة، فوجئ بعطل فني داخل كابينة القيادة.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الطاقم أبلغ برج المراقبة، وطلب من السلطات اتخاذ إجراءات الطوارئ، وجرى تخصيص ممر الطوارئ لهبوط الطائرة وإبلاغ سيارات الإطفاء والإسعاف والحجر الصحي لمواجهة أي احتمالات عند هبوطها.

ونجح قائد الطائرة في الهبوط بها، ونزول الركاب بسلام، واستدعاء مهندسي الصيانة الفنية لإصلاح العطل.