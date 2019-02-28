  • عاجل:محطة مصر: جثث متفحمة ودماء على رصيف 6 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث محطة مصر رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    طوارئ بمطار القاهرة بسبب عطل فني بطائرة خدمات البترول

    10:09 ص الخميس 28 فبراير 2019
    طوارئ بمطار القاهرة بسبب عطل فني بطائرة خدمات البترول

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ؛ بسبب عطل فني لطائرة شركة خدمات البترول القادمة من الغردقة، ما استدعى اتخاذ إجراءات مشددة قبل هبوطها.

    وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن قائد رحلة طائرة خدمات البترول رقم 160 القادمة من الغردقة وعلى متنها 48 راكبا ألمانيًا بالإضافة إلى طاقم الضيافة، فوجئ بعطل فني داخل كابينة القيادة.

    وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الطاقم أبلغ برج المراقبة، وطلب من السلطات اتخاذ إجراءات الطوارئ، وجرى تخصيص ممر الطوارئ لهبوط الطائرة وإبلاغ سيارات الإطفاء والإسعاف والحجر الصحي لمواجهة أي احتمالات عند هبوطها.

    ونجح قائد الطائرة في الهبوط بها، ونزول الركاب بسلام، واستدعاء مهندسي الصيانة الفنية لإصلاح العطل.

    مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ طائرة خدمات البترول الغردقة

    الخبر التالى:

    وزيرة الصحة تتوجه إلى مستشفى دار الشفا لمتابعة مصابي "محطة مصر"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان