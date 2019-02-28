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    اليوم.. وزير الأوقاف يكرم أوائل دورات "الحسابات والمخازن"

    06:01 ص الخميس 28 فبراير 2019
    اليوم.. وزير الأوقاف يكرم أوائل دورات "الحسابات والمخازن"

    الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب - إسلام ضيف:

    يكرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، أوائل الدورات التي عقدتها الوزارة مع هيئة الأوقاف المصرية في مجال الحسابات والمخازن.

    ومن المقرر أن يمنح الوزير المتفوقين في الدورات شهادة تقدير باجتياز الدورة للعشرة الأوائل على مستوى كل دورة، وسيتم تكريمهم بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.​

    محمد مختار جمعة هيئة الأوقاف المصرية مجال الحسابات والمخازن
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