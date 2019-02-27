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    رئيس الوزراء يكلف وزير الكهرباء بالقيام بمهام وزير النقل

    07:29 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    رئيس الوزراء يكلف وزير الكهرباء بالقيام بمهام وزير النقل

    الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة


    كتب - إسلام ضيف:
    كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

    وتقدم المهندس هشام عرفات باستقالته من وزارة النقل، في أعقاب اصطدام جرار صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر برمسيس، مخلفًا 20 قتيل و43 مصاب آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.

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