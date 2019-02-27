رئيس الوزراء يكلف وزير الكهرباء بالقيام بمهام وزير النقل



كتب - إسلام ضيف:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.

وتقدم المهندس هشام عرفات باستقالته من وزارة النقل، في أعقاب اصطدام جرار صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر برمسيس، مخلفًا 20 قتيل و43 مصاب آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.