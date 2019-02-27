النيابة تصل موقع ورش أبوغاطس لمعاينتها

كتب-أحمد جمعة:

وصل أفراد من النيابة العامة؛ لمعاينة ورش أبوغاطس، التي خرج منها الجرار رقم 2303، المتسبب في حادث محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء.

وتقع الورشة على بعد 100 متر من محطة رمسيس.

وحملت هيئة السكك الحديدية سائق قطار "أبوغاطس"، ويدعى علاء صلاح، مسؤولية حادث قطار محطة مصر.

وقالت مصادر مقربة من المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن رئيس الهيئة أخبر وزير النقل الدكتور هشام عرفات أثناء تفقده موقع الحادث، بتحمل سائق الجرار المسؤولية كاملة، لأنه ترك الجرار يتحرك من ورش أبوغاطس المجاورة لمحطة مصر، ونزل "حوش" الورشة للحديث مع زملائه.

وألقت الأجهزة الأمنية وشركة النقل والمواصلات القبض على سائق القطار، وتحفظت عليه لسماع أقواله؛ تمهيدًا لعرضه على النيابة.