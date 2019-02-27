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الأوقاف: 50 إماما وواعظة مرافقين لبعثة الحج على نفقة الوزارة

06:35 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
الأوقاف: 50 إماما وواعظة مرافقين لبعثة الحج على نفقة الوزارة

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (أ ش أ):

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اختيار نحو 50 إماما وواعظة من أئمة الأوقاف وواعظاتها الدارسين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط، مرافقين لبعثة الحج لهذا العام على نفقة الوزارة.

وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم الأربعاء- إن من أهم الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج، وألا يكون قد شارك في مرافقة بعثة الحج مرشحا من قبل الوزارة آخر 3 أعوام، وألا يتجاوز سن الواعظ أو الواعظة في تاريخه 55 عاما، وألا يقل سن الواعظة عن 45 عاما، وألا تقل خبرة الإمام أو الواعظة في العمل بالوزارة عن 3 سنوات في تاريخه، وأن يجتاز اختبار فقه الحج بجدارة، وذلك بالإضافة إلى نخبة من أوائل مسابقة القراءة الحرة الأكثر تميزا الحاصلين على ٨٠٪ فأكثر في اختبار القراءة الحرة.

وأضاف الوزير أن القرار يأتي في إطار الدفع بالشباب والمرأة في مختلف جوانب العمل الدعوي، وفِي ضوء تشجيع الوزارة للتميز العلمي.

محمد مختار جمعة بعثة الحج أئمة الأوقاف

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