البرلمان يصدر بيانًا بشأن كشوف غياب وحضور النواب

كتب- أحمد علي:

صرح المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، بأن الكشوف التي جرى نشرها بشأن تغيب بعض نواب المجلس عن حضور جلسة اليوم غير دقيقة.

وأوضح سعد الدين، في بيان رسمي، أن بعض النواب ممن وردت أسماؤهم ضمن المتغييبين كانوا موجودين بالفعل وشاركوا بجدول الأعمال بالجلسة العامة وقت صدور قرار رئيس المجلس برفع البصمة ونشر الأسماء وقاموا بالتوقيع بالبصمة بعدها".

وأضاف أن "بعض النواب لم يوقعوا في البصمة إما للسهو أو لعدم البصمة بطريقة صحيحة مما اظهر بصمتهم مرفوضة رغم حضورهم جدول أعمال الجلسة منذ بدايتها مثل النواب طارق رضوان ومصطفى بكري وآخرين، الأمر الذي أدى لظهور أسمائهم ضمن كشوف الغياب على غير الحقيقة.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نفذ تهديداته بنشر أسماء النواب المتغيبين، وعرضت الشاشة الداخلية للبرلمان أسماء 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقد غياب النواب عن التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات حضورهم الجلسة العامة، مطالبًا الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين بمراجعة كشوف التوقيعات، مهددًا بنشر أسماء النواب في الصحف.