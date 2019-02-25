بالأسماء.. عبدالعال يعلن 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة العامة

كتب- أحمد علي:

نفذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تهديداته بنشر أسماء النواب المتغيبين، وعرضت الشاشة الداخلية للبرلمان أسماء 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة.

كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقد غياب النواب عن التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات حضورهم الجلسة العامة، مطالبًا الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين بمراجعة كشوف التوقيعات، مهددًا بنشر أسماء النواب في الصحف.

وقال: "النواب اللي مبصموش هننشر الأسماء في الصحافة عشان الناخبين في الدواير يعرفوا اللي انتخبوه بيجيوا ولا مبيجوش".