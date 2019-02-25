وزير الإسكان يتفقد تشطيبات فيلات حي جاردن سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد الفيلات التي يتم تشطيبها بالحي السكني "R5" الذي تنفذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة"، موجها بسرعة البدء فى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع مع بدء تسويق الوحدات.

وقال الجزار، حسب بيان: يقع حي جاردن سيتي الجديدة على مساحة ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي 2000 وحدة سكنية وفندقين.

وأشار الوزير إلى أن الطراز المعماري الذى يتم تنفيذ الحي به، هو الطراز الفرنسي القديم، ليضاهي العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).

وانتقل الجزار، لتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع لشرح من المسئولين بالموقع عن الموقف التنفيذي للأبراج التي تتولى تنفيذها شركة (cscec) الصينية، وتضم أعلى برج فى إفريقيا، وهو البرج الأيقوني بارتفاع حوالى 385 مترا، والذي شهد صب الخرسانة به مع رئيس الوزراء اليوم.

وأكد وزير الإسكان أن التنمية العمرانية فى مصر تأخد شكلا جديدا، غير مسبوق، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم "العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحا أننا دخلنا مرحلة جديدة فى تاريخ البناء بمصر الحديثة.

وعبر الوزير عن شعوره بالفخر لوجوده بين أبنائه وزملائه العاملين بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي وفرت الآلاف من فرص العمل، وهو الأمر الذى يعد من أهم الأهداف التي يحققها هذا المشروع، قائلا: "العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة حضارية، وعلامة مميزة فى تاريخ مصر الحديث".

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم منذ أيام صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الإدارى (C02)، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمدة 48 ساعة متواصلة، تم خلالها صب 8500 م3 من الخرسانة المسلحة، باستخدام 6 مضخات خرسانية، موضحا أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي أحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.