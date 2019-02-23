رسمياً.. 5 جنيهات من الطلاب لصالح صندوق "أسر شهداء العمليات الحربية"

كتبت - ياسمين محمد:

قرررت وزارة التربية والتعليم، مشاركة طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعي في دعم صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، بواقع 5 جنيهات، وذلك بدءًا من العام الدراسي المقبل 2019 – 2020.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن ذلك جاء إيمانًا بحجم وقيمة تضحيات الشهداء والمصابين من قوات الجيش والشرطة؛ لحماية الوطن وتأمين المصريين، وعملاً بدورها التربوي والتعليمي.

وأوضحت أنها تضع نصب عينيها أهمية توعية النشء وتعريفهم بالدور الكبير الذي تلعبه كل من القوات المسلحة والشرطة المصرية لتأمين الوطن والمواطنين، وذلك عبر إدماج قيم الوطن والمواطنة، والانتماء في المناهج الدراسية لكافة المراحل الدراسية.

وأضافت وزارة التعليم: "إيمانًا من الوزارة بأهمية المشاركة كوسيلة فعالة لغرس قيم الانتماء، وتنشئة الصغار والشباب على معرفة الدور الحيوي الذي تلعبه قوات الأمن لتأمين البلاد وضمان معيشة آمنة للجميع، تقرر أن يشارك طلاب مراحل ما قبل التعليم الجامعي مشاركة تضامنية قيمتها 5 جنيهات، لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، بدءًا من العام الدراسي المقبل".

ووجهت الوزارة التحية إلى كل شهداء ومصابي الجيش والشرطة الذي يضحون بحياتهم في سبيل البلاد وتأمين أهلها.