قبل يومين من انطلاقها.. ننشر جدول أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

كتب- إسلام ضيف:

تستضيف مصر يومي الأحد والاثنين المُقبلين، فعاليات القمة العربية الأوروبية، وذلك بمركز مؤتمرات مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة بحضور 24 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من زعماء الدول العربية وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".

وينشر "مصراوي" جدول القمة العربية- الأوروبية وفقًا لموقع مجلس الاتحاد الأوروبي.

الأحد 24 فبراير

5.00.. الوصول والترحيب الرسمي

5.30.. مراسم الافتتاح

5.50.. الجلسة العامة الأولى بعنوان "تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية معًا"

8.05.. صورة تذكارية

8.15.. عشاء رسمي

الاثنين 25 فبراير

9.30.. وصول الضيوف

10.15.. جلسة مغلقة بعنوان "معالجة التحديات الإقليمية معًا"

12.00.. الجلسة العامة الثانية بعنوان "تعزيز الشراكة الأوروبية العربية ومعالجة التحديات العالمية معاً2"

2.00.. الحفل الختامي

2.20.. مؤتمر صحفي

وتَبحث القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر عدد من القضايا، منها: التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن، الوضع الإقليمي.

واستعدت شرم الشيخ لاستقبال القمة بأكثر من 50 سيارة إسعاف مجهزة بالرعاية المركزة، و4 عيادات ميدانية بها كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى إقامة مستشفى مجهز على أعلى مستوى داخل قاعة للمؤتمرات الكبرى، وفقًا لتصريحات الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وأضاف أنه جرى توفير 4 سيارات مجهزة عناية فائقة و6 سيارات تدخل طبي أمام قاعة المؤتمرات الكبرى بالإضافة إلى عيادة ميدانية تشمل وحدة رعاية مركزة متكاملة داخل القاعة، إلى جانب نشر سيارات الإسعاف على كافة المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار ومناطق إقامة الوفود وتمركز سيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة بالمدينة.

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